Что известно о задержанном заместителе губернатора Алтайского края

В Москве был задержан заместитель губернатора Алтайского края Иван Кибардин. Параллельно в Барнауле в здании правительства региона на проспекте Ленина, 59 побывали с обыском правоохранители.

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Причины задержания неизвестны - власти и силовые структуры воздерживаются от официальных комментариев. Пока непонятно, возбуждено ли уголовное дело и по какой статье. Ниже - подробности биографии задержанного вице-губернатора.

Ивану Владимировичу Кибардину 17 апреля исполнилось 43 года. Родился он в Красноярске. После окончания в 2003 году Красноярской государственной академии цветных металлов и золота по специальности "Экономика и управление на предприятии" поступил на службу в региональное управление государственным имуществом. В 2004 году получил второе высшее образование, став выпускником Московского государственного университета экономики, статистики и информатики по специальности "Юриспруденция".

В 2007 году Кибардин стал консультантом управления приоритетных национальных и краевых проектов Совета администрации Красноярского края. В мае 2009-го назначен начальником экспертно-аналитического отдела правительства этого региона. В 2011-м стал заместителем руководителя аппарата правительства края, а через год возглавил его. В этой должности Иван Владимирович проработал до сентября 2018 года. В октябре 2018-го был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края. В сентябре 2023 года Виктор Томенко, победивший на губернаторских выборах, переназначил Кибардина на этот пост.

По данным официального сайта Алтайского края, Иван Кибардин координировал и контролировал следующие структуры: управление края по развитию туризма и курортной деятельности; управление государственной охраны объектов культурного наследия региона; управление имущественных отношений края; инспекцию по контролю в области градостроительной деятельности; инспекцию строительного и жилищного надзора; инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок региона.

У вице-губернатора имеются страницы в соцсетях, хотя постов там никаких нет. В 2018 году краевые СМИ, заинтересовавшись личностью нового назначенца из Красноярского края, на основе изучения страницы Кибардина "ВКонтакте" сделали вывод, что он большой поклонник группы "Ленинград" и фильма "Калина красная" Василия Шукшина.