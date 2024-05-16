Житель Каховки признал вину в участии в движении "Правый сектор"*

Житель Каховки Херсонской области на допросе признал вину в участии в движении "Правый сектор" *(организация запрещена в РФ). По версии следствия, мужчина участвовал в митингах с призывами вступать в движение, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"С июня 2014 по конец мая 2015 года фигурант проходил обучение в данной организации для подготовки к участию в боевых действиях против интересов России. Также злоумышленник посредством выезда на митинги в города Херсонской области осуществлял публичные призывы к вступлению в запрещенную организацию. <...> В ходе допроса вину признал, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, житель Каховки помогал блокировать проезд транспорта с товарами в Республику Крым и в дальнейшем не принял никаких действий, чтобы выйти из запрещенной организации. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).