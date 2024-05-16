СК РФ: в Петербурге задержана главный таможенный инспектор

Силовики задержали главного таможенного инспектора, пишет пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, в производстве другого главного таможенного инспектора находилась документация по оформлению более 60 автотранспортных средств, ввезенных в Россию и прошедших таможенное оформление в странах Евразийского экономического союза.

В связи с этим к нему обратилась коллега и предложила ускорить процесс оформления за денежное вознаграждение «от заинтересованных лиц», пояснили в пресс-службе.

Мужчина после общения с коллегой обратился за помощью в полицию. Затем, действуя под контролем правоохранителей, получил от своей коллеги взятку в размере более 150 тыс. рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемую с поличным. В ходе обыска по ее месту жительству было обнаружено свыше 20 млн рублей наличными, отметили в ГСУ СК. В настоящее время ведется расследование деятельности фигурантки, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.