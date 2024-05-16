Россиянка удушила мужа шнурком от обуви и получила восемь лет колонии

Суд в Луганской народной республике (ЛНР) приговорил к восьми годам колонии общего режима местную жительницу, которая удушила супруга шнурком от обуви. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по ЛНР.

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По данным следствия, все произошло в декабре 2023 года в Успенках. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о преступлении и прибыли в частный дом, где осужденная проживала вместе с мужем. Во время разговора с полицейскими женщина призналась, что супруг часто избивал ее на почве ревности и угрожал расправой. В тот день, по ее словам, произошла похожая ссора, в ходе которой она удушила мужа шнурком от обуви из самообороны.

Позже выяснилось, что преступление женщина спланировала заранее, так как на обувном шнурке были сделаны три японские петли. Ее признали виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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