В Москве трое бизнесменов похитили сотрудника компании-конкурента

В Москве бизнесмены похитили сотрудника компании-конкурента, чтобы получить информацию о ее деятельности. Об этом сообщает столичный следком.

СК возбудил уголовное дело о похищении в отношении трех человек. По данным следствия, 12 мая они похитили сотрудника строительной компании, информацию о деятельности которой хотели получить незаконным способом.

Похитители имели при себе пистолет и угрожали жертве расправой, выдвигая требования о предоставлении им необходимых сведений. Тем не менее пострадавший сумел спастись, самостоятельно покинув место происшествия.

Местонахождение фигурантов было установлено в короткие сроки, их задержали. По месту проживания сообщников проведены обыски, им уже предъявлено обвинение. В ближайшее время суд изберет похитителям меру пресечения.