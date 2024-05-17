Москвич убил знакомого бутылкой в центре Москвы

В центре Москвы мужчина поссорился со своим знакомым и зарезал его бутылкой. Убийцу арестовали.

Вчера, 16 мая, в центре Москвы было обнаружено тело мужчины с колото-резанным ранением шеи. Было возбуждено уголовное дело. Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в центре Москвы, арестовали.

Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве. Злоумышленник взял бутылку из-под спиртного, разбил ее и острым краем нанес потерпевшему удар в шею, от которого он скончался на месте, передает московская прокуратура.

Напомним, ранее сообщалось, что прохожие обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в центре Москвы.