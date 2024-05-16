В Москве на мемориале Иосифу Кобзону организовали наркошоп

Неизвестные создали наркошоп у памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве, его обнаружили сотрудники полиции. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

Памятник стал местом притяжения молодых людей, поэтому вошел в список мест для проведения патрулирований. По данным источника, возле мемориала расположены 12 табличек с QR-кодами, которые должны были позволить перейти на сайты с песнями музыканта. Однако полицейские установили, что при наведении смартфона на данные коды открывались сайты по продаже наркотиков.

«В настоящее время начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

14 мая портал Detik со ссылкой на полицию сообщал, что на индонезийском острове Бали по делу о производстве и распространении наркотиков задержали гражданина России, а также двух граждан Украины Их подозревают в изготовлении наркотиков и организации сети их сбыта. По версии следствия, россиянин выступал в роли наркодилера.