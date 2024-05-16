Мужчина связал знакомую и надел ей на голову пакет, чтобы взять 900 тысяч в долг

В Мурино 52-летний мужчина напал на 48-летнюю знакомую, чтобы взять в долг 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По информации Telegram-канала, жительница Мурино обратилась в полицию и рассказала, что знакомый напал на нее, когда она пригласила его в гости. По словам женщины, он повалил ее на кровать, связал и надел на голову пакет. После этого он потребовал пароль от телефона, оформил на нее кредит на 900 тысяч рублей и перевел их себе.

Затем он написал женщине расписку, в которой обязался вернуть взятые в долг деньги, сообщает «Mash на Мойке». Невольно давшая средства в долг оказалась недовольна таким положением дел и написала заявление в полицию.

Сообщается, что в отношении мужчины составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предполагаемого преступника поместили в изолятор.