Третий участник теракта в «Крокусе» Муродали остался под арестом

Басманный суд Москвы продлил 22 августа меру пресечения в виде заключения под стражу третьему участнику нападения на «Крокус Сити Холл» Рачабализоды Саидакрами Муродали (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Решение принято по ходатайству следствия. Фигурант дела останется в СИЗО.

Аналогичные постановления были вынесены в отношении его сообщников Мухаммадсобира Файзова и Далерджона Мирзоева (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Всего 16 мая суд должен рассмотреть ходатайства по восьми фигурантам дела о теракте в концертном зале Красногорска.