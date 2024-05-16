Подросток из Уфы, осужденный по ошибке, требует компенсацию в 100 млн рублей

В Уфе представитель 17-летнего подростка подал иск к Минфину РФ о компенсации в размере 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката молодого человека Виталия Буркина.

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По словам представителя школьника, он обратился в один из судов Уфы и Минфин с требованием о компенсации за незаконное осуждение.

Подросток попал в СИЗО после того, как в феврале 2022 года у него и его матери нашли запрещенные вещества. При этом сам юноша заявил, что в пакете были курительные смеси. В том же году его приговорили к трем годам лишения свободы, и в марте 2024 его признали невиновным.

До этого адвокат уже требовал привлечь к ответственности правоохранителей и судей, из-за которых юноша оказался в СИЗО и провел там год.

Известно, что мать подростка откликнулась на вакансию сиделки. Неизвестный в мессенджере предложил забрать якобы смесь для кальяна и отнести в другое место. Женщина боялась идти одна, поэтому взяла сына. Как только они отошли от места, на них обратили внимание правоохранители.