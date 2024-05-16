В Петербурге нашли нашли останки убитого в 2000 году экс-члена сборной СССР

В Санкт-Петербурге оперативники обнаружили останки бывшего члена сборной СССР по легкой атлетике Вячеслава Бордукова. Как сообщает «Фонтанка», мужчину убили почти 24 года назад.

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Бордуков ушел из спорта после распада СССР. В 90-е годы он зарабатывал на перегонке и перепродаже иномарок. По версии следователей, в июне 2000 года на него напали бандиты из «ферганской» группировки, возглавляемой недавно задержанным совладельцем ночного клуба «Грибоедов» Олегом Каштело. Они случайно заметили бывшего спортсмена на авторынке возле проспекта Энергетиков, отобрали автомобиль Audi A6, задушили и закопали на пустыре.

Останки мужчины были завернуты в полиэтилен. Найти их удалось с помощью землеройной техники при оперативно-розыскных мероприятиях в рамках уголовного дела об убийстве. Само расследование началось после задержания Каштело. Первоначально бизнесмену вменили убийство его телохранителя Сергея Максимова в 2000 году, однако в ходе разбирательств следователи узнали правду об исчезновении Бордукова.

Издание отмечает, что расследование также вывело оперативников на след самого известного киллера Израиля — Дмитрия Карликова. По версии следствия, он участвовал в убийстве и Максимова, и Бордукова. На данный момент преступник отбывает шесть пожизненных сроков за убийство трех взрослых и трех детей в 2009 году.