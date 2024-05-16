В Иркутской области мужчина убил жену в ЗАГСе при оформлении заявления на развод

Житель Иркутской области напал с ножом на свою жену в ЗАГСе, когда пара подавала заявление на развод. Женщина скончалась, мужчина задержан по подозрению в убийстве, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области.

"Зиминским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время молодая пара пришла в службу ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным СК, мужчину задержали сотрудники частного охранного предприятия, а затем передали его полицейским.