В Петербурге задержали стрелявшего на парковке у ТЦ «Сити Молл» бизнесмена

Правоохранители задержали предпринимателя после стрельбы на парковке возле торгового центра «Сити Молл».

Задержанным оказался 34-летний бизнесмен из Армении Овик Кочарян, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Как отмечается, на парковке произошёл конфликт между жителем Санкт-Петербурга и водителем автомобиля LiXiang L9.

Водитель не менее пяти раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета и скрылся.

У задержанного нашли и изъяли пистолет калибра 10х28 во время обыска. Гильзы такого же калибра обнаружили на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что полиция в Петербурге разыскивает водителя Porsche, стрелявшего из травмата на парковке.