Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении ареста обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус сити холл». Об этом со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы пишет ТАСС.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения и последовавшего за ним пожара и взрывов погибли 145 человек. Президент РФ Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта были найдены и задержаны, всего по делу было арестовано 12 человек: четыре террориста и восемь их пособников.

«В суд поступили ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рачабализоды С. М., Мирзоева Д. Б., Файзова М. З., Фаридуни Ш., Курбонова Д. Б., Шарипзоды М. З., Лутфуллои Н. и Юсофзоды Я. Д.», - пояснили в суде.

Рассмотрение этих ходатайств назначено на 16 мая. Еще минимум одно заседание пройдет завтра. 17 мая суд намерен рассмотреть ходатайство о продлении ареста Аминчону Исломову, сообщает РИА Новости.

Непосредственными исполнителями теракта, которые расстреливали людей, следствие считает Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода и Шамсидина Фаридуни. Двое из них полностью признали вину. По предъявленному обвинению в террористическом акте им грозит пожизненный срок.