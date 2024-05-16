ФСБ: в Крыму предотвращен теракт на железной дороге

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении теракта в Крыму. Она утверждает, что двое украинских агентов планировали устроить взрыв на железной дороге, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о мужчине 1999 года рождения и женщине 2000 года рождения, которые работали на военную разведку Украины. В сообщении ЦОС ФСБ РФ говорится, что противоправная деятельность лиц пресечена. Они готовили «по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе республики Крым», отметили в службе.