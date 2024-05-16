На Сахалине 17-летняя девушка сорвалась со скалы во время селфи

Вчера вечером на Быковских порогах на реке Красноярка Долинского района Сахалина девушка поскользнулась и упала с большой высоты. По предварительным данным, она забралась нa выступ, чтобы сделать красивое селфи, но не устояла.

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Согласно информации, которую опубликовали на сайте областной пожарно-спасательной службы, несчастный случай произошел во время отдыха компании молодых людей на природном объекте. Сахалинка, сорвавшись со скалы, упала на каменный приступок. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

Следственный отдел по городу Долинску устанавливает обстоятельства произошедшего. При осмотре места ЧП следователи не обнаружили признаков того, что девушку мог кто-то столкнуть со склона. Трагедия произошла из-за ее собственной неосторожности.

В ходе проверки дадут оценку действиям законных представителей несовершеннолетней. Проверят также работу лиц, ответственных за надлежащее содержание и обеспечение безопасности на туристическом объекте.