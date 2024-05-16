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Арестованный во Владивостоке американец признал вину

Задержанный во Владивостоке американский военный Гордон Блэк начал сотрудничать со следствием, признав свою вину, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Арестованный во Владивостоке американец признал вину
© РИА Новости

Как рассказали в правоохранительных органах, американский военный признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Общение между ним и полицейскими осуществляется с помощью переводчика. Американца подозревают в краже денег. Заявление на него написала местная жительница, у которой с американцем был роман.

Напомним, что американский военный Гордон Блэк является штаб-сержантом и проходил службу в Южной Корее. Там он познакомился с русской девушкой из Владивостока. Поэтому после прохождения службы он направился не домой, а во Владивосток к своей возлюбленной. Уже в России между ними произошел конфликт, а после ухода американца она обнаружила пропажу денежных средств.

Американца задержали сразу же в одной из гостиниц Владивостока. Сейчас он находится в СИЗО №1.

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