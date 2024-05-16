Арестованный во Владивостоке американец признал вину

Задержанный во Владивостоке американский военный Гордон Блэк начал сотрудничать со следствием, признав свою вину, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

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Как рассказали в правоохранительных органах, американский военный признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Общение между ним и полицейскими осуществляется с помощью переводчика. Американца подозревают в краже денег. Заявление на него написала местная жительница, у которой с американцем был роман.

Напомним, что американский военный Гордон Блэк является штаб-сержантом и проходил службу в Южной Корее. Там он познакомился с русской девушкой из Владивостока. Поэтому после прохождения службы он направился не домой, а во Владивосток к своей возлюбленной. Уже в России между ними произошел конфликт, а после ухода американца она обнаружила пропажу денежных средств.

Американца задержали сразу же в одной из гостиниц Владивостока. Сейчас он находится в СИЗО №1.