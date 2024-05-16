Глава Севастополя назвал последствия ударов ВСУ ракетами ATACMS

Два частных дома и автомобиль оказались повреждены осколками в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, никто из людей не пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"В Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях: в одном из ТСН СНТ на северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина. Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено шесть окон. Никто из людей не пострадал - это главное", - написал он.

Губернатор уточнил, что тип сбитых ракет устанавливается. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено, спасательные службы продолжают работу.