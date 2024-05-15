В Ростовской области ввели режим ЧС

В муниципалитетах Ростовской области ввели режим ЧС из-за майских заморозков с целью возмещения потерь аграриям. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По предварительным данным, от заморозков в Ростовской области пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектар. Общая их площадь в регионе составляет 4,9 миллиона гектар.

«Подписал распоряжение о введении с 18:00 15 мая режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области. Это позволит донским аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери», — написал Голубев.

Он отметил, что информация по площадям, пострадавшим от заморозков, еще уточняется.