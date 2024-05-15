Мужчину застрелили на террасе кафе в Париже

Мужчина был застрелен в среду на террасе кафе в 20-м округе Парижа, а преступник скрылся на скутере, сообщил AFP источник, близкий к делу.

События произошли около 15.30 на улице Анвьерж.

"Человек на скутере, открыл огонь в направлении бара", - сообщил источник в полиции.

На этой улице, где расположено несколько баров и ресторанов, возле парка Бельвиль, установлен периметр безопасности.