Мужчину застрелили на террасе кафе в Париже
Мужчина был застрелен в среду на террасе кафе в 20-м округе Парижа, а преступник скрылся на скутере, сообщил AFP источник, близкий к делу.
События произошли около 15.30 на улице Анвьерж.
"Человек на скутере, открыл огонь в направлении бара", - сообщил источник в полиции.
На этой улице, где расположено несколько баров и ресторанов, возле парка Бельвиль, установлен периметр безопасности.
"Я услышал два выстрела, все побежали внутрь. Я видел мужчину с пистолетом, который застрелил другого мужчину, затем сел на скутер и уехал. Пуля прошла через одно из окон ресторана", - рассказал агентству молодой повар, работающий в ресторане на улице и пожелавший остаться неизвестным.