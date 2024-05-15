В Дагестане родные братья устроили поножовщину из-за онлайн-игры

В Дагестане молодой человек ранил ножом родного брата из-за онлайн-игры. Об этом сообщается в Telegram-канале "Сапа Кавказ".

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Конфликт между 18-летним Алиасхабом и 16-летним Магомеднаби произошел в Буйнакске, когда они играли в компьютерную игру. По данным источника, у обоих братьев имеются особенности в развитии, из-за которых они должны принимать специальные препараты, однако подростки пропускали прием лекарств.

Во время игры старший из братьев решил, что младший предал его, и решил немедленно отомстить. Алиасхаб взял нож и ударил им Магомеднаби в шею и плечо. Раненого госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавшего также поместили под наблюдение врачей, он находится в психбольнице.

В разговоре с правоохранителями молодой человек признался в содеянном. Собранные полицией материалы переданы в СК, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.