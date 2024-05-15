Предполагаемая взятка Юрию Кузнецову попала на видео

Предполагаемая взятка, которую получил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах показаны два зеркально расположенных трехэтажных здания, входящие в комплекс общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м. В зданиях расположились отель, кафе и магазин продуктов.

Комплекс располагается напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко.

В деле главного кадровика Минобороны появился новый поворот

По данным следствия, ранее арестованный бизнесмен Лева Мартиросян купил участок, построил на нём здания, а затем оформил одно из них (то, в котором находится продуктовый магазин) на супругу Кузнецова. За это, отметили журналисты, предприниматель получил многомиллионные госконтракты.

Ранее сообщалось, что Юрий Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе обысков у него нашли золотые монеты и более 100 млн рублей.