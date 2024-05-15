Стало известно о состоянии подростка-зацепера, который обжег половой орган током

Московские врачи рассказали о состоянии подростка-зацепера, который подергал токоприемник и получил удар током в паховую область. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot. По их словам, юноше провели серьезную операцию.

"Сейчас врачи говорят, что все физиологические функции полового органа сохранены, осталось дождаться заживления. А вот часть руки пришлось ампутировать, слишком сильные были повреждения. Школьник остается в коме", - говорится в публикации.

По словам знакомых пострадавшего, он наблюдался у психиатра.

13 мая стало известно, что в Московской области зацепер получил удар током в область паха, пытаясь снять видео для соцсетей. Пострадавшему юноше 15 лет. После этого подросток упал с крыши поезда на рельсы, его успели вытащить на платформу очевидцы. Молодому человеку оказали первую помощь. По данным СМИ, зацепер собирался снять видеоролик — у него в кармане находилась колода золотых долларов.