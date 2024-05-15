Суд впервые вернул квартиру, отнятую телефонными мошенниками

На днях случилось уникальное событие - районный суд в Москве при поддержке прокуратуры сохранил гражданке единственное жилье, которое у нее пытались отнять, используя свойственную ее возрасту доверчивость. А нашу публикацию об этой афере, в которой пять месяцев назад мы рассказали об очередном обмане, суд приобщил к материалам дела.

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Такое решение суда - исключительно важный правовой прецедент, так как жертв мошенников, использующих так называемую социальную инженерию, как видно из специальных исследований, у нас не просто много, а очень много. Только по официальной статистике, с этим несчастьем в последние годы сталкивались 88 процентов опрошенных россиян. История столичной жительницы 85 лет от роду Лидии Павловны Зотовой просто одна из них.

О гражданах, обманутых телефонными мошенниками, СМИ нынче сообщают регулярно. Особенно больно читать про тех, кто остается не только без денег и с кредитами, но и без единственного жилья. Есть ли возможность у них сохранить квартиру? До недавнего времени практически не было, о чем свидетельствует первоначальное решение суда по делу Зотовой, отмененное только в третьей судебной инстанции. Сейчас надежда появилась.

Особенно больно читать в прессе про тех, кто остается не только без денег и с кредитами, но и без жилья

Лидия Павловна попала в лапы мошенников одной из первых, еще в 2021 году. И то, что с ней случилось, просто классика жанра. Она сначала под руководством аферистов, представившихся сотрудниками полиции и Центробанка, через банкомат разослала по указанным ими счетам и номерам телефонов около полутора миллионов рублей своих "гробовых" сбережений. Но мошенники не отпустили жертву. И Лидия Зотова, как она считала, в помощь полиции и Центробанку подписала договор целевого займа на два миллиона рублей. Специально подчеркнем - договор этот предусматривал выдачу денег пенсионерке на… предпринимательские цели! В обеспечение возврата денег женщина под давлением аферистов подписала договор ипотеки единственного жилья.

Денег она не получила - заем тут же по указанию мошенников перевела на их счета. Близких у Зотовой не было, а к дальней родне она обратилась поздно.

Лидия Павловна всю жизнь проработала переводчиком с английского и обслуживала иностранные делегации. Поэтому, когда ей позвонил "сотрудник МВД", добросовестно выполняла все его и других "сотрудников" указания. К ней являлись вполне конкретные люди и водили ее по банкам, банкоматам и к нотариусу. Всего она разослала мелкими суммами 3,4 миллиона. Из них 1,4 миллиона своих сбережений.

Позже бабушку пригласили представители неизвестного ей кредитора в МФЦ для регистрации залога - ипотеки ее единственного жилья. Но к тому моменту женщина поняла, что ее обманули. Обратилась в полицию. Там признали ее потерпевшей, но найти мошенников до сих пор не смогли. У нас есть подозрение, что даже не пытались.

Уголовное дело было возбуждено 1 августа 2021 года, когда еще достаточно было собрать видео с камер. Потом, когда видео наконец запросили, они оказались уже утрачены. Дело многократно приостанавливалось за "нерозыском лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности". Едь бабушка сразу выдала доверенность представителям займодавца на регистрацию ипотеки. На 8 конкретных человек. Их даже не допросили. Вот и вышло, что с осени 2021 по 2024 год дело фактически не расследовалось.

Спасло Лидию Павловну то, что в Росреестре оказались профессионалы. Они первыми заподозрили неладное - уже сталкивались с подобным и отказали заявителям в регистрации ипотеки. Если быть точным, то спасибо надо сказать государственному регистратору Сергею Гулюкину. Он не стал регистрировать договор ипотеки в отсутствии хозяйки квартиры. И написал в отказе - "ввиду сомнений в волеизъявлении". Росреестр представителям выдал отказ в регистрации ипотеки. И предложил обратиться в суд.

Спор в Черемушкинском суде шел вокруг договора займа, который, языком уголовного дела, "оформила на себя" Зотова, "заняв" 2 миллиона у профессионального займодавца, некого Равиля Тугушева, учредителя ООО "Альянс", которое, по данным регистрации, занимается денежным посредничеством и предоставлением ссуд. Срок возврата займа - 1 год. Процентов за год (36% годовых) набежало на 720 тысяч рублей (по 60 тысяч в месяц). При пенсии Зотовой 25 тысяч рублей.

Гражданин Тугушев выдает займы под проценты от себя лично на системной основе. Сейчас у этого человека в московских судах только в текущем производстве несколько похожих исков. Очень похоже на незаконную банковскую деятельность. И если опросить всех его заемщиков, хотя бы по этим судебным делам, то, вполне вероятно, обнаружатся такие же истории. Возможно, и с реальными выселениями. И этот профессиональный финансист выдал под залог квартиры одинокой бабушке, не числившейся ни в каких реестрах, займ на "предпринимательские" цели. И заключил с ней договор ипотеки ее квартиры. А затем представители кредитора пошли в суд и подали иск о принудительной регистрации ипотеки.

Видимо такие иски были поставлены на поток, раз в исковом заявлении оказались другие фамилии. Их исправили карандашом поверху и суд такие исправления принял!

Без условия - "деньги на предпринимательство", выгнать пенсионерку на улицу было бы нельзя

Сторона кредитора к заявлению в суд приложила выписку из ЕГРН на чужую квартиру, расположенную по совершенно другому адресу. Есть подозрение, что это квартира такой же несчастной старушки по фамилии Ермолаева. Представители кредитора якобы случайно ошиблись, указывая адрес Зотовой - квартиру 42, вместо 421. Не исключено, для того чтобы Лидия Павловна не получала извещений о суде и решение было вынесено в ее отсутствие.

Судью Черемушкинского районного суда Богдана Евгеньевича Попова ничто из перечисленного в этих договорах не смутило. Положительное решение суда о регистрации ипотеки было вынесено. Кстати, в феврале нынешнего года судья Попов уволился по собственному желанию.

Апелляция с таким подходом коллеги согласилась, не увидев в нем вообще никаких нарушений. Но защитник пенсионерки не остановился и пошел дальше - в третью судебную инстанцию. Это был Второй кассационный суд. Там заметили то, что райсуд, скажем мягко, проглядел. Кассационная коллегия заявила, что "выводы нижестоящих судов постановлены формально, без учета имеющих существенное значение юридически значимых обстоятельств по делу". Как подчеркнул кассационный суд, совершенно недопустимо рассматривать оспариваемую сделку в отрыве от всех остальных обстоятельств того дня, когда она подписывалась. Сам текст договора с пенсионеркой, его условие - "выдача займа на предпринимательские цели" - является самым главным и вполне достаточным основанием для признания действий кредитора недобросовестными.

Дело в том, что без этого условия - "деньги на предпринимательские цели", выгнать задолжавшую пенсионерку на улицу из единственного жилья в судебном порядке было бы нельзя. А вот старушку - "предпринимателя" - можно.

В итоге дело Лидии Зотовой вернули в районный суд. Там его недавно пересмотрел уже другой судья, который рассудил и по закону, и по совести - договоры займа и ипотеки признаны недействительными.