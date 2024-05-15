В Петербурге суд взыскал 5,3 млн рублей с ТСЖ по иску Волочковой

Дзержинский суд Санкт-Петербурга взыскал по иску Анастасии Волочковой 5,3 млн рублей с товарищества собственников жилья, управляющего домом с квартирой балерины в центре города, в счет возмещения ущерба и морального вреда от протечки крыши. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Получив экспертное мнение, суд требования истца удовлетворил частично, взыскав с ТСЖ "Итальянская ул., д. 4" материальный ущерб в размере 3 503 000 рублей, моральный вред в размере 15 000 рублей, штраф в 1 759 000 рублей, госпошлину в 12 515 рублей", - говорится в сообщении.

В заявлении Волочкова указывала, что 4 сентября 2021 года в результате затопления квартиры был причинен ущерб находящемуся в ней имуществу: вздулся паркет, образовались трещины и подтеки на стенах, потолке и в оконных проемах, а также трещины на камине, было повреждено настенное покрытие. В результате повышенной влажности на зеркалах и светильниках образовалась плесень.

Размер ущерба, согласно проведенной истцом экспертизе, составил 3 503 000 рублей - эту сумму и 100 тыс. компенсации морального вреда балерина просила взыскать с ТСЖ. На претензию, направленную в адрес ответчика, ответ так и не поступил. Судом в рамках рассмотрения дела была также назначена экспертиза.