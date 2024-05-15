Россиянин зверски избил многодетную мать и покалечил ее двухлетнюю дочь

Жителя Асбеста подозревают в жестоком избиении сожительницы и ее малолетней дочери, женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии с многочисленными побоями. Об этом сообщает "Е1".

Инцидент произошел в ночь на 12 мая, в медицинское учреждение была доставлена 32-летняя женщина и ее двухлетняя дочь со следами побоев. Женщина находится в отделении реанимации в состоянии медикаментозной комы, ей провели трепанацию черепа. У девочки медики диагностировали многочисленные ушибы и гематомы.

Родственники пострадавшей обвинили в нападении 24-летнего сожителя горожанки. По предварительным данным, мужчина бил свердловчанку головой о ступени, от чего весь подъезд оказался залит кровью.

Подозреваемый задержан, он был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Свою вину мужчина отрицает. Родственники задержанного считают, что он не мог совершить жесткое нападение. Как сообщил "Е1" пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, возбуждено два уголовных дела.

"Представители МВД предпринимают комплекс мер, чтобы злодеяние не осталось безнаказанным. Подозреваемый "кухонный боксер" сыщиками задержан и содержится под стражей", — сообщил Горелых.

Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная, женщина воспитывает троих детей.