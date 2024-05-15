В деле главного кадровика Минобороны появился новый поворот

Арестованный по делу о взятке начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов мог отпускать арестованного замминистра обороны Тимура Иванова за рубеж на так называемые вип-прогулки. О новом повороте в деле Кузнецова сообщает «Царьград».

Уточнятся, что 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России по защите гостайны, которое на протяжении 13 лет возглавлял Кузнецов, занимается, в том числе, вопросами выдачи разрешений на выезд за рубеж лиц — носителей гостайны.

В соцсетях жены Иванова Светланы Захаровой (Маниович) можно найти фотографии, которые свидетельствуют, что их семья была в турне в Сен-Тропе, путешествовала по Азии и охотилась в Африке.

Кузнецова арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере. В ходе осмотра помещений дома чиновника нашли крупную сумму денег в разных валютах. Помимо этого, по месту фактического проживания и регистрации Кузнецова обнаружили золотые монеты и предметы роскоши, среди которых были коллекционные часы.

Раскрыты доходы арестованного по делу о взятке кадровика Минобороны

По той же статье в конце апреля задержали Иванова, на следующий день после этого его освободили от должности. Вину подозреваемый не признал.