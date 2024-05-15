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Иностранец сообщил о минировании в Пулково, чтобы задержать рейс и вернуть супругу

В Петербурге иностранца обвинили в ложном сообщении об акте терроризма после его попытки вернуть жену. Об этом сообщает прокуратура региона.

В Петербурге будут судить иностранца, задержавшего самолет, чтобы вернуть жену
© РИА Новости

По версии следствия, к поступку мужчину побудила новость о том, что после ссоры беременная супруга хочет вернуться к родителям. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья решил помешать планам жены, поэтому позвонил в аэропорт Пулково. Он заявил, что в багаже женщины якобы находится взрывное устройство.

В результате рейс задержали. Сотрудники аэропорта эвакуировали всех пассажиров и экипаж из салона и осмотрели вещи. Во время проверки каких-либо опасных предметов специалисты не нашли.

«В результате преступления авиакомпании причинен ущерб на сумму более 1,8 млн рублей», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении об акте терроризма. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

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