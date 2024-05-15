Блогер, оскорбивший участников СВО, арестован в Москве

Столичного блогера Александра Соколовского заключили под стражу после высказываний с оскорблениями в адрес участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве.

В сообщении говорится, что мера пресечения выбрана по ходатайству следователей ГСУ СК России по Москве.

О том, что блогер из Зеленограда в прямом эфире угрожает расправой участникам СВО, ранее заявили в «Лиге безопасного интернета». Ее глава Екатерина Мизулина указала на планы обратиться в МВД. По ее словам, стример заявлял, что на спецоперацию идут «одни алкаши» и призвал к развалу России.