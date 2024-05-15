Полицейского и двух бизнесменов задержали за организацию борделя

Полицейского и двух бизнесменов из Нижнего Новгорода задержали по делу о массажных салонах, сотрудницы которых оказывали интимные услуги клиентам. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Фигурантами дела стали замначальника отдела уголовного розыска нижегородского управления МВД и два предпринимателя. Полицейскому вменяют пункт «е» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), а бизнесменам - пункт «а» части 2 статьи 241 (организация занятий проституцией) УК РФ.

По версии следствия, с февраля 2022-го по май 2024 года на территории Нижнего Новгорода работали два массажных салона, в которых предоставлялись интимные услуги «под покровительством сотрудника полиции».

Подозреваемых задержали. В ближайшее время им предъявят обвинение и назначат меру пресечения. В СК заявили, что следователи устанавливают «иные эпизоды преступной деятельности» задержанных.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность интим-салона, где велись занятия проституцией. В МВД рассказали, что подпольный салон был ориентирован на обеспеченных посетителей. 27-летнего организатора нелегального бизнеса задержали в Москве.