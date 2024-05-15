В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек

Среди них бывший сотрудник полиции по городу Домодедово. Как сообщили ТАСС в СК, на основании фальшивых украинских документов и регистрации в Херсонской области они выдали иностранцам паспорта граждан РФ по упрощённой форме. За такую услугу злоумышленники запросили от 400 до 700 тысяч рублей.

Ранее исполняющий обязанности главы МВД Владимир Колокольцев анонсировал реформу в миграционной сфере. Он предостерёг граждан от ксенофобии и необоснованных репрессивных мер к приезжим. По его словам, они совершают в России всего 4% преступлений.