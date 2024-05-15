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В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек

Среди них бывший сотрудник полиции по городу Домодедово. Как сообщили ТАСС в СК, на основании фальшивых украинских документов и регистрации в Херсонской области они выдали иностранцам паспорта граждан РФ по упрощённой форме. За такую услугу злоумышленники запросили от 400 до 700 тысяч рублей.

В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек
© РИА Новости

Ранее исполняющий обязанности главы МВД Владимир Колокольцев анонсировал реформу в миграционной сфере. Он предостерёг граждан от ксенофобии и необоснованных репрессивных мер к приезжим. По его словам, они совершают в России всего 4% преступлений.

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Владимир Колокольцев
Домодедово