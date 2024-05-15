Не евшего и не пившего пять дней ребенка-инвалида нашли рядом с собесом в Москве

В квартире на улице Соловьиная роща на северо-западе Москвы нашли ребенка-инвалида, который не ел и не пил пять дней. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным портала, у 12-летнего ребенка был диагностирован детский церебральный паралич, из-за которого подросток не мог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. За инвалидом ухаживала мать, но когда ее брат решил проверить по видеокамере состояние племянника, то обнаружил, что в квартире слишком тихо и поспешил на помощь к ребенку. Оказалось, что мать инвалида ушла из дома еще 9 мая, и за пять дней так и не появилась дома, оставив сына без возможности есть и пить. По данным издания, россиянка все это время употребляла алкоголь — даже в момент задержания она была пьяна. Сама женщина заявила, что попросила присмотреть за сыном его дедушку, однако тот не подтвердил ее слова и сообщил, что все это время не знал о состоянии племянника и был на даче.

Дом, в котором жила семья, находится на той же улице, где расположен центр социального обеспечения и ресурсный центр для инвалидов.

По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что россиянин истязал ребенка со словами «видишь, я мразь» и снимал процесс на видео.