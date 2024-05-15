Собака откусила часть полового органа мужчине в Подмосковье

В Подмосковье дворовая собака откусила часть полового органа 49-летнему мужчине. Об этом стало известно в среду, 15 мая.

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По данным СМИ, инцидент произошел в понедельник, 13 мая. В частную клинику обратился мужчина. Он сообщил, что накануне выпивал с новыми знакомыми в Королеве. В какой-то момент мужчина увидел на улице дворовую собаку и решил ее подразнить. Четвероногий друг не выдержал и укусил обидчика в причинное место.

После этого знакомые вызвали скорую. Медики оказали пострадавшему первую помощь и сообщили о необходимости госпитализации, но мужчина отказался. Вскоре после этого он поехал в частную клинику.

Врачи диагностировали у него «травматическую ампутацию головки члена». Медикам удалось пришить откушенный собакой половой орган, однако сохранятся ли репродуктивные функции мужчины, неизвестно, пишет Telegram-канал Baza.

В среду, 8 мая, стая собак набросилась на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома в городе Игарке в Красноярском крае. В результате случившегося у ребенка зафиксировали укушенные раны голени и предплечий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».