Силовики выдворили из РФ передававшего ВСУ данные о российских войсках

Сотрудники УФСБ по Запорожской области совместно с ГУ МВД России по региону выявили и выдворили за пределы РФ жителя города Пологи, который передавал Вооруженным силам Украины данные о российских войсках. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен житель Пологи, который по идеологическим мотивам в поддержку неонацистской Украины осуществил попытку сбора и передачи информации о дислокации военной техники и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.