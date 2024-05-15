Российский военный взорвал гранату в военкомате

В Подмосковье задержали 32-летнего российского военного, взорвавшего гранату в военкомате. Об этом в среду, 15 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza. Lenta.ru

По данным СМИ, 32-летний Александр М. прибыл в военкомат, чтобы продлить свой больничный лист — он был ранен в марте 2024 года во время службы в СВО. Как пишет Baza, мужчина достал из кармана страйкбольную гранату и взорвал ее в холле военкомата. News.ru

Причина этого поступка неизвестна, однако утверждается, что подозреваемый был пьян. Его задержали и доставили в отделение полиции для разбирательства. Газета.Ru