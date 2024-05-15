Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают рейсы

Введены временные ограничения работы аэропортов Казани и Нижнекамска «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Об этом сообщила Росавиация.

По данным ведомства, аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты с 07:27 мск, а аэропорт Нижнекамска — с 07:55 мск.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», - подчеркивается в сообщении Росавиации.

Ранее был временно приостановлен прием самолетов и их вылеты из столичного аэропорта Внуково. Также в Домодедово, Внуково и Жуковский вводился в действие план «Ковер», который объявляется при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. Позднее эти ограничения были сняты.