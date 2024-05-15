Мужчину в Приамурье приговорили к 13 годам заключения за нападение на полицейского

Амурский областной суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

"50-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). <…> Приговором Амурского областного суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, далее - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.

Установлено, что 25 декабря 2023 года в Белогорске пьяный мужчина нарушал общественный порядок. На место прибыл участковый, чтобы урегулировать конфликт. Во время разбирательств мужчина взял нож и ударил полицейского несколько раз в шею и плечо. Ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью и угрозу убийством.