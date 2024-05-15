Полиция накрыла вебкам-студию в Иркутске

В Иркутске полицейские пресекли работу межрегиональной вебкам-студии, распространявшей порнографические материалы в России и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии полиции, 34-летний житель Новосибирской области создал несколько «точек» по производству запрещенного контента в разных регионах страны. Все они располагались в квартирах и были оснащены необходимой техникой. Одна из студий находилась в Иркутске — в ней работали три модели в возрасте от 19 до 40 лет. Прямые трансляции проводились преимущественно в вечернее время.

В ходе обыска в самой студии и по местам жительства женщин правоохранительные органы изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты и бесствольный травматический пистолет «Оса». Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»). Организатора заключили под стражу, ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.