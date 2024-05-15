В Хабаровске в больнице произошел пожар

Пожар произошел в больнице в Хабаровске, спасатели эвакуировали 99 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Пострадала 94-летняя женщина.

"Площадь пожара - 10 кв. м. <...> Из-за задымления на этажах здания организована эвакуация пациентов в безопасную зону. Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала больницы <...> [вывели] 99 пациентов, в том числе маломобильных граждан, также вышли 18 сотрудников учреждения", - проинформировали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступило ночью. Горело в здании корпуса больницы на улице Воронежской в палате на втором этаже.

Ожоги получила 94-летняя женщина, ей оказывается медпомощь. Пожар потушен, к ликвидации огня привлекалось 35 человек, было задействовано 10 единиц техники.

Сотрудники госпожнадзора и эксперты испытательной пожарной лаборатории проводят проверку. Рассматриваются разные причины произошедшего, в том числе нарушение правил пожарной безопасности, связанные с монтажом и эксплуатацией электрооборудования и бытовых электроприборов.