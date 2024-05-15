Boeing Трампа врезался в другой самолет во Флориде

Принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу Boeing 757 в ночь на 12 мая врезался в другой корпоративный самолет во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с инцидентом. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США подтвердило случившееся, но не стало раскрывать имя владельца.

11 мая Дональд Трамп провел митинг в Уайлдвуде, штат Нью-Джерси. Инцидент произошел после того, как самолет приземлился в аэропорту Уэст-Палм-Бич около 01:20 ночи в воскресенье, 12 мая. Неизвестно, находился ли политик на борту самолета во время столкновения.

Трамп приобрел свой Boeing 757 в 2010 году за $100 млн и сильно переделал внутреннее убранство. Он добавил золоченую фурнитуру, две спальни для гостей, три ванные комнаты, столовую, роскошный холл и конференц-зал.

В октябре 2020 года ВВС США перехватили самолет, подлетевший к Буллхед-Сити в Аризоне. Он показался военным подозрительным, и в воздух подняли истребитель F-16. Дело в том, что самолет вошел в зону ограничения полетов без специального разрешения. Позже выяснилось, что борт летел на предвыборный митинг тогдашнего президента страны Дональда Трампа.