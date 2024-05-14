«90-е вернулись»: в Казани неизвестные захватили отель «Ханума»

В центре Казани во вторник, 14 мая, группа мужчин ворвалась в отель «Ханума», выгнала владелицу бизнеса Гузель Валееву, избила ее сына. Об этом пишет портал 116.RU.

Валеева предположила, что нападавшие ворвались в отель по указанию дочери ее умершего супруга.

По ее словам, «одинцовские опэгэшники» рано утром ворвались в гостиницу, закрылись в ней и перестали пускать законных владельцев.

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Женщина отметила, что ее сын попытался попасть в здание, однако мужчины напали на него и избили. Она добавила, что инцидент с дракой попал на камеру. Валеева уточнила, что злоумышленники также избили сотрудника, который отказался покинуть гостиницу.

«Куда мы попали, неужели может быть такое, 90-е вернулись. Полный отель с детьми, которым проданы завтраки, сейчас в руках этих бандитов», — пояснила предприниматель.

Валеева заметила, что написала заявление в полицию, в котором потребовала возбудить ряд уголовных дел против нападавших.