Названа сумма откатов в деле арестованного кадровика Минобороны России

Арестованному начальнику управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За вознаграждение военный обещал коммерсанту помочь с заключением госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллиона рублей. По версии следствия, Мартиросян купил семье Кузнецова землю в Краснодаре и построил там жилой дом площадью свыше тысячи квадратных метров.

Раскрыта связь арестованного генерала Кузнецова с Мартиросяном

Расследованием коррупционного дела Кузнецова занимается подразделение Следственного комитета России, в котором также находится дело о взятках замминистра Минобороны Тимура Иванова. Оба дела не связаны друг с другом, отмечает издание.

Ранее 14 мая Басманный суд Москвы арестовал до 12 июля Мартиросяна. Из материалов дела следует, что Кузнецов во время службы в 8-м управлении Генштаба Вооруженных сил России был лично знаком с ним. В ходе их общения Кузнецов решил получить со знакомого имущество в особо крупном размере в качестве взятки за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя.