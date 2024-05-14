В Москве задержали двух врачей клиники Хайдарова

Заведующий хирургическим отделением и врач-хирург клиники пластической хирургии "Ай кью пластик", принадлежащей Тимуру Хайдарову, задержаны в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Следователями столичного СК в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО "Ай кью пластик" и 28-летний хирург указанной клиники. В настоящее время с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проведены обыски", - сказали в пресс-службе.

16 февраля 2024 года в клинике пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик" на севере Москвы пациенту провели операцию. На следующие сутки после выписки мужчине стало хуже, он обратился в эту клинику, где ему провели повторную операцию. Состояние пациента вновь начало ухудшаться, в связи с чем он был госпитализирован в другое медучреждение, где впал в кому и в скором времени умер.

СК возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В рамках расследования уголовного дела в клинике проведены обыски, изъята документация и носители информации. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд города Москвы приостановил деятельность клиники пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик" на 90 суток.