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Суд: арестованный главный кадровик МО РФ Кузнецов лично знаком с Мартиросяном

Следствие утверждает, что арестованный начальник управления кадров МО РФ Юрий Кузнецов лично знаком с арестованным по подозрению в даче взятки в особо крупном размере Левой Мартиросяном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Раскрыта связь арестованного генерала Кузнецова с Мартиросяном
© Пресс-служба Министерства обороны России
«Кузнецов Ю. В. <...> был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично в особо крупном размере за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности».

Кроме того, Кузнецов оказывал подчиненным покровительство по службе в интересах Мартиросяна.

Давшего взятку генералу Кузнецову отправили под арест

До этого Басманный суд отправил в СИЗО Леву Мартиросяна, фигуранта по делу о даче взятки бывшему начальнику Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил России Юрию Кузнецову.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

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