Москвича оштрафовали за посты в соцсети с символикой ЛГБТ
Тверской суд Москвы оштрафовал на 2 тыс. рублей москвича Сергея Яковлева по статье о демонстрации символики экстремистских организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Яковлев признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей", - сказала представитель суда.
Как сообщалось ранее в СМИ, Яковлев выложил на своей странице во "ВКонтакте" посты с флагом ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).