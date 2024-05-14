Москвича оштрафовали за посты в соцсети с символикой ЛГБТ

Тверской суд Москвы оштрафовал на 2 тыс. рублей москвича Сергея Яковлева по статье о демонстрации символики экстремистских организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Яковлев признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

Как сообщалось ранее в СМИ, Яковлев выложил на своей странице во "ВКонтакте" посты с флагом ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).