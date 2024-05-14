Трех человек задержали за покушение на диверсию на железной дороге под Воронежем

Молодой человек и два подростка задержаны в Воронежской области по подозрению в покушении на диверсию на железной дороге. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления МВД на транспорте СК России. ТАСС

По данным ведомства, группа совершила поджог релейного шкафа на перегоне Сомово — Отрожка Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. RT на русском

Ранее Новосибирский областной суд приговорил 48-летнего местного жителя Дмитрия Гурулева (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 12 годам лишения свободы за попытку подорвать поезд. Lenta.ru