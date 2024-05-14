У тюменского села Большой Карагай в реке Иртыш превышена критическая отметка

Отметка опасного явления превышена в реке Иртыш у села Большой Крагай в Вагайском районе Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

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"Сегодня работал в Вагайском районе. Оценил, как идут работы по укреплению защитных сооружений в селе Большой Карагай. Этот населенный пункт первым встречает паводок на реке Иртыш. Здесь уже превышена отметка опасного явления", - написал он.

Моор отметил, что за последние трое суток вода добавила плюс 60 см. Сейчас основное внимание уделено эвакуации населения, в зоне подтопления находятся 66 домов. Губернатор добавил, что вода в Иртыше продолжит прибывать, судя по ситуации в селе Усть-Ишим Омской области, которое находится выше по течению.

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам заблаговременно ввели в Тюменской области 8 апреля. По последним данным МЧС России, в регионе остаются подтопленными 371 жилой дом, 347 дачных домов, 3 397 приусадебных участков, 36 участков автодорог.