Женщина чуть не погибла от кусочка шашлыка в Подмосковье

В Московской области женщина едва не умерла из-за съеденного шашлыка. Об этом стало известно во вторник, 14 мая.

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По данным СМИ, 55-летняя жительница Сергиева Посада поехала с друзьями на шашлыки. Сев за стол, женщина откусила кусочек шашлыка, но не смогла его проживать и решала проглотить так. В этот момент мясо застряло в горле и женщина начала задыхаться.

Друзья попытались помочь приятельнице, но у них ничего не вышло. После этого они вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали. В больнице специалисты медицинского учреждения с помощью эндоскопа освободили дыхательные пути, сообщает Shot.

В прошлом году в торгово-развлекательном центре «Саларис» в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) мальчик двух лет подавился едой и умер на руках у матери.

Маленькие дети часто давятся едой, потому что их дыхательные пути и трахея по форме напоминают воронку, в то время как у взрослых это, скорее, прямая трубка. Спасатель Любовь Кулакова рассказала об особенностях детской анатомии и объяснила, что делать, если ребенок подавился.