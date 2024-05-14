Пенсионерка из Подмосковья чуть не погибла из-за неправильно установленной двери

Пенсионерку чуть не убило током, когда она одновременно дотронулась до дверной ручки и перил в одном из домов Наро-Фоминского городского округа. Об этом стало известно во вторник, 14 мая.

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По предварительным данным, инцидент произошел в поселке Калининец. 73-летняя пенсионерка пошла в гости к соседке. Она дошла до двери, позвонила в звонок и в ожидании хозяйки, взялась за ручку металлической двери и перила в подъезде. В этот момент женщину ударило током. Она упала и ударилась головой о бетонный пол. Когда ее подруга вышла, ей оставалось только вызвать скорую помощь. Врачи госпитализировали пенсионерку с электротравмой и сотрясением головного мозга.

По одной из версий, женщину ударило током из-за неправильно установленной двери. Жильцы уже вызвали электрика, чтобы разобраться с причиной, пишет «МК».

Еще один человек пострадал от удара тока, когда залезал на поезд. Когда подросток-зацепер забрался на крышу поезда, он схватился за провод и получил удар током в пах. После этого мальчик упал на рельсы, но выжил.

Очевидцы вытащили пострадавшего на платформу, оказали первую помощь и вызвали скорую. Зацепер в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.