Группа живодеров убила трех котят на юго-востоке Москвы

Трех истерзанных котят без головы и хвостов нашли в понедельник, 13 мая, в районе Выхино-Жулебино. Об этом стало известно во вторник, 14 мая.

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Преступление произошло недалеко от дома №74 по Рязанскому проспекту. Тела котят нашли дети. Женщина, которая в этот момент обрабатывала клубмы услышала плачь ребят и пришла на помощь. Она тут же вызвала сотрудников полиции, а тела замученных зверей закопала.

По данному факту проводится.проверка. Живодеров пока не нашли. По версии старшей по дому, к преступлению могут быть причастны подростки, которые мучают животных и снимают это на видео для соцсетей, пишет «МК».

Еще одно подобное преступление произошло 28 февраля 2023 года. Мужчины поймали Терри на территории пассажирского вагонного депо «Москва-3» и попытались его повесить. Потерпев неудачу, злоумышленники жестоко избили собаку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Позже Останкинский районный суд приговорил злоумышленников к исправительным работам на срок от двух лет и трех месяцев до 2,6 года с удержанием десяти процентов зарплаты в пользу государства.